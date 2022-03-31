Фактические работы на Красном мосту в Орле могут возобновиться на следующей неделе

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Фактические работы на Красном мосту в Орле могут возобновиться на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях.



Напомним, что контракт на завершение реконструкции главной переправы областной столицы получила московская фирма «Уваровская подвижная механизированная колонна № 22». Также этот подрядчик заходит на мост через реку Сосну в Ливенском районе. Работы там также должны вскоре начаться. Обоими объектами ранее занималась фирма «Ремспецмост».



Завершение реконструкции моста в Ливенском районе – 2022 год, Красного моста – 2023 год.