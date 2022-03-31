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21:45, 30 марта 2022 года

Мэр Орла может начать практику прямых эфиров в социальных сетях

Губернатор Андрей Клычков призвал орловского градоначальника «не стесняться» и проводить включения.


Мэр Орла Юрий Парахин может начать практику прямых эфиров в социальных сетях, подобную практике губернатора Андрея Клычкова. Жители города активно задают вопросы, касающиеся жизни города, в чат трансляции главы региона.

«Юрий Николаевич, вам надо тоже прямые эфиры проводить, 90% вопросов – вам. Не стесняйтесь, выходите в люди», – отреагировал Андрей Клычков.

«Просят, сделаем», – ответил градоначальник.
 
Конкретный график прямого эфира и формат его проведения пока неизвестен.



Артём Ежаков


 
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