Мэр Орла может начать практику прямых эфиров в социальных сетях

Губернатор Андрей Клычков призвал орловского градоначальника «не стесняться» и проводить включения.

Мэр Орла Юрий Парахин может начать практику прямых эфиров в социальных сетях, подобную практике губернатора Андрея Клычкова. Жители города активно задают вопросы, касающиеся жизни города, в чат трансляции главы региона.



«Юрий Николаевич, вам надо тоже прямые эфиры проводить, 90% вопросов – вам. Не стесняйтесь, выходите в люди», – отреагировал Андрей Клычков.



«Просят, сделаем», – ответил градоначальник.



Конкретный график прямого эфира и формат его проведения пока неизвестен.