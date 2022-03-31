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9:55, 31 марта 2022 года В Орловской области утвержден порядок выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам Соответствующее постановление регионального правительства подписано губернатором Андреем Клычковым.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление регионального правительства, регулирующее порядок выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам. Напомним, что соответствующий законопроект был принят в конце прошлого года.



Сертификат позволяет детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет и претендующим на бесплатное жилье от государства, самим выбрать жилплощадь в любой точке Орловщины и приобрести квадратные метры.



Для определения права на получение жилищного сертификата необходимо обратиться в регдепартамент ЖКХ,





Артём Ежаков





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