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10:40, 31 марта 2022 года На Орловщине в десятки раз подскочило производство продуктов из мяса и мяса птицы За первые два месяца текущего года было изготовлено 643,5 тонн этой продукции.





В январе – феврале текущего года в Орловской области по сравнению с аналогичным периодом 2021-го года выросло производство пищевых продуктов. Об этом сообщает региональный информационный портал, ссылаясь на данные Орелстата. Рост изготовления пищевых продуктов составил 0,5%, напитков – 8,8 %.



Наиболее существенный рост показало производство продуктов из мяса и мяса птицы. За первые два месяца 2022-го года было изготовлено 643,5 тонн этой продукции, что в 37,5 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя.



Объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства в Орловской области за отчетный период превысил 11,3 млрд рублей, что на 16,1% больше января – февраля прошлого года.





Артём Ежаков





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