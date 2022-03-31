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11:20, 31 марта 2022 года В Орле представили заместителя главы регдепартамента здравоохранения На должность назначена Ольга Дубова. Она будет курировать вопросы организации оказания медпомощи и льготного лекарственного обеспечения.





Глава департамента здравоохранения Станислав Шувалов представил своего заместителя – Ольгу Дубову. Она будет курировать вопросы организации оказания медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения населения. Как заявил Станислав Шувалов, Ольга Дубова уже приступила к исполнению своих обязанностей, встречалась с руководителями региональных организаций здравоохранения.



Ольга Дубова неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами Саратовской областной Думы и Саратовской городской Думы, министерства здравоохранения Саратовской области, грамотами администрации муниципального образования «Город Саратов», – сообщает региональный информационный портал.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков





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