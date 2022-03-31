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12:45, 31 марта 2022 года

Орловчанка приговорена к пяти годам заключения за хищение почти 16 миллионов рублей у СКПК «Взаимопомощь»

Женщине не удалось оспорить приговор в апелляции.


Орловский областной суд оставил в силе приговор Покровского районного суда в отношении местной жительницы, признанной виновной в особо крупном мошенничестве. Как следует из материалов дела, женщина похитила около 16 миллионов рублей у СКПК «Взаимопомощь». Будучи сотрудницей кредитной организации, она оформила свыше 200 фиктивных займов на клиентов, воспользовавшись информацией из базы данных. Получая деньги за клиентов, сама платила по оформленным займам, аналогично оформляя новые займы.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей. В пользу потерпевшей стороны взыскано порядка 12 миллионов рублей. Часть похищенного была возмещена орловчанкой ранее.


Артём Ежаков


 
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