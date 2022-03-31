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13:45, 31 марта 2022 года 160 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 46 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 160 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 108 303), госпитализировано 46 человек.



Накануне выписано 717 жителей региона. Умерло три пациента (с начала пандемии в области скончались 1 835 человек).





Артём Ежаков





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