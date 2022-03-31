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11:45, 31 марта 2022 года Почетный гражданин Орла Александр Мисуркин покидает отряд космонавтов Роскосмоса Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.





Почетный гражданин Орла Александр Мисуркин завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса, – сообщает пресс-служба госкорпорации. Сегодня он отработает последний день в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.



Александр Мисуркин − 116 космонавт РФ и 528 космонавт мира. В отряде состоит с 2006 года. В космосе провел около года – выполнил три полета общей продолжительностью 346 суток 07 часов 04 минуты. Совершил четыре выхода в открытый космос.





Артём Ежаков





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