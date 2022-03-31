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11:57, 31 марта 2022 года Орловские IT-специалисты получили возможность для прорыва Область цифровых технологий сейчас одна из самых перспективных для молодых специалистов. О перспективах отрасли в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей Невструев.





Сегодня IT-специалисты нужны каждой компании, и в условиях санкций очень сложно работать, или это не так?



- Да, безусловно, IT-специалисты нужны сегодня еще в большей степени, чем раньше, до санкций, в связи с тем, что потребность в разработках на внутреннем рынке, в том числе в регионах, возрастает. И профессия IT-специалиста, это в первую очередь разработчик программного обеспечения, становится на текущий момент приоритетной не только для IT-отрасли, но и для других отраслей, которые хотят автоматизироваться.



Сейчас, насколько я знаю, очень много привилегий для тех, кто работает в этой отрасли.



-Да, и в настоящее время еще разрабатываются привилегии для специалистов IT-отрасли, и есть ряд существенных привилегий. Также обсуждается льготная ипотека, которая может быть от 5% до 2%, для IT-специалистов, которые соответствуют требованиям - есть критерии по заработной плате, по периоду работы и возрасту. Преимущественно это для молодых специалистов, чтобы они не уехали из страны, работали и развивались здесь.



Как сейчас в России будет строиться работа с программами, созданными зарубежными компаниями?



- Буквально две недели назад, когда ввели первые санкции, ребята сидели ночами и делали первые заявки, чтобы в рамках импортозамещения воспользоваться открывшейся возможностью и создать продукт в b2b секторе для digital-разработчиков. То есть для тех, кто создает и анализирует сайты, нет сервисов на текущий момент, потому что зарубежные компании ушли. И сейчас как раз создаются данные продукты, и, я уверен, что в ближайшие месяцы мы увидим эти продукты на рынке в формате тестового запуска, и эти продукты, в том числе из Орловской области, получат финансирование Фонда содействия инновациям. Помимо этого, создаются конкурсы, направленные на импортозамещение программного обеспечения или digital-продуктов и сервисов, и ориентированы они, в том числе, на студентов, которые могут получить финансирование. На текущий момент также объявлен конкурс на финансирование в форме гранта в 1 миллион рублей, он называется «Студенческий стартап», то есть это безвозмездные денежные средства, которые студент может получить на разработку и зарегистрировать свою компанию, которая будет заниматься разработкой отечественного софта digital-услуги или продукта.



Какая модель приложений сейчас будет наиболее востребована на рынке?



- Мне кажется, что приоритетом станет разработка именно продуктовых аналогов тех сервисов, которые ушли с нашего рынка. Это разного рода редакторы, видеосервисы. У нас есть компании, которые занимаются b2b-сервисами формата YouTube. Например, эти сервисы можно будет встраивать в сайты компаний и запускать трансляции.



Сможем ли мы в ближайшее время заменить операционную систему и сделать импортозамещение в этой сфере?



- На текущий момент государство находится в плотном контакте и общается с представителями IT-отрасли, и все решения, которые принимаются на федеральном уровне, принимаются после согласования с IT-сообществом. Что касается разработки операционной системы, то - я выскажу свою субъективную точку зрения - я верю в это, надеюсь на это, но придется приложить максимум усилий, и важна заинтересованность именно со стороны бизнеса.





Всеволод Трифонов





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