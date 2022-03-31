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14:30, 31 марта 2022 года Орловец и курянин в разы усугубили свои неприятности с законом, пытаясь замять дорожные нарушения Орловские полицейские отказались брать взятки и нарушать свои должностные обязанности.





В Орловской области заведены уголовные дела в отношении двоих нарушителей правил дорожного движения, попытавшихся откупиться от ответственности, – сообщили в региональном УМВД. В первом случае житель Курской области хотел передать полицейскому 30 тысяч рублей и замять дело о пьяном ДТП. Второе производство составлено в отношении орловца. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и решил, что 50 тысяч рублей соблазнят правоохранителя нарушить должностные обязанности. Полицейский, отказавшись брать деньги, предупредил водителя об ответственности, но мужчина продолжал настаивать, за что и поплатился.



Теперь водителям грозит до 8 лет заключения.





Артём Ежаков





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