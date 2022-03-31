четверг 31.03.2022 14:30:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:27, 31 марта 2022 года

В Мценском районе затопило низководный мост

Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов узнал, как это отразилось на жизни людей.


Затопленные мосты - главная проблема сельских поселений, расположенных у рек. В этом году весеннее солнце дало снегу растаять постепенно, и в тех точках, где обычно переправа скрывается, сейчас проехать можно. Пострадал больше всего в этом сезоне пока только один мост - в населённом пункте Городище.

Такая ситуация здесь возникает каждый год. Специалистам МЧС приходится дежурить возле низководных мостов, выставлять запрещающие знаки, шлагбаум и разворачивать машины в объезд. В случае с этой переправой, путь в обход не из коротких.

Буквально в 30 метрах от этой автомобильной переправы находится мост пешеходный. Пользоваться им опасно, тем не менее, люди стараются по нему пройти.

На том берегу проживает всего пять человек, деревня маленькая, и она оказалась отрезанной от центральных дорог. Есть проблема с продовольствием, но сельская администрация делает всё возможное, чтобы помочь людям.

Тамара Балобанова, глава Башкатовского сельского поселения Мценского района: «Все они обеспечены продуктами. Там же живет и старший по деревне. На случай, если им понадобится доставка продуктов, она будет обеспечена, постановление администрации сельского поселения есть, есть договор, заключенный с фермерами».

Как сообщили в администрации сельского поселения, в этом году по федеральной программе переправу должны капитально отремонтировать. Это значительно улучшит автосообщение между двумя населёнными пунктами.


Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.