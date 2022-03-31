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12:27, 31 марта 2022 года В Мценском районе затопило низководный мост Корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов узнал, как это отразилось на жизни людей.





Затопленные мосты - главная проблема сельских поселений, расположенных у рек. В этом году весеннее солнце дало снегу растаять постепенно, и в тех точках, где обычно переправа скрывается, сейчас проехать можно. Пострадал больше всего в этом сезоне пока только один мост - в населённом пункте Городище.



Такая ситуация здесь возникает каждый год. Специалистам МЧС приходится дежурить возле низководных мостов, выставлять запрещающие знаки, шлагбаум и разворачивать машины в объезд. В случае с этой переправой, путь в обход не из коротких.



Буквально в 30 метрах от этой автомобильной переправы находится мост пешеходный. Пользоваться им опасно, тем не менее, люди стараются по нему пройти.



На том берегу проживает всего пять человек, деревня маленькая, и она оказалась отрезанной от центральных дорог. Есть проблема с продовольствием, но сельская администрация делает всё возможное, чтобы помочь людям.



Тамара Балобанова, глава Башкатовского сельского поселения Мценского района: «Все они обеспечены продуктами. Там же живет и старший по деревне. На случай, если им понадобится доставка продуктов, она будет обеспечена, постановление администрации сельского поселения есть, есть договор, заключенный с фермерами».

Как сообщили в администрации сельского поселения, в этом году по федеральной программе переправу должны капитально отремонтировать. Это значительно улучшит автосообщение между двумя населёнными пунктами.





Всеволод Трифонов





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