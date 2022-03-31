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15:00, 31 марта 2022 года

Орловского мусороперевозчика «Экологистик» оштрафуют за сбои вывоза отходов

Компания допустила нарушения в Орле и ряде районов области.


Региональный оператор по обращению с ТКО уведомил мусороперевозчика «Экологистик» о возможном расторжении соглашения по причине неисполнения последним своих обязательств. В последние дни в Заводском и Железнодорожном районе «Экологистик» допустил сбои по вывозу мусора. В понедельник и вторник перевозчик использовал в работе всего 6 – 7 единиц спецтехники вместо обычных 17 – 18, а в среду и вовсе остановил работу. Пока что к «Экологистику» применят штрафные санкции.

Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. При необходимости будут приняты дополнительные меры по нормализации вывоза ТКО в пределах зоны обслуживания ООО «Экологистик», – сообщает мэрия Орла. Также пострадали жители Орловского, Знаменского и Хотынецкого районов.

В пресс-службе областного правительства добавили, что сегодня перевозчик возобновил вывоз ТКО. На маршруты вышло 14 мусоровозов.

Фото из архива





Артём Ежаков


 
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