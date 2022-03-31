четверг 31.03.2022 14:30:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:45, 31 марта 2022 года

Орловские школьники встретились с космонавтом Кириллом Песковым

Встреча состоялась во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.


В Орле, во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина, состоялась встреча с космонавтом Кириллом Песковым. Встреча прошла в рамках проекта Российского движения школьников «Классные встречи». А приезд космонавта в Орёл стал возможен благодаря сотрудничеству РДШ с Роскосмосом.

Кирилл Песков до поступления в отряд космонавтов работал вторым пилотом Боинга. В 2018 году был избран кандидатом в космонавты. Через два года, после прохождения курса подготовки, получил квалификацию космонавта-испытателя. В космосе Кирилл пока не был. Тем не менее, он многое рассказал школьникам о подготовке к полётам, как идёт отбор членов экипажа, и вкусная ли еда из косметического рациона. Школьники задавали разные вопросы. За самые интересные ребята получили подарки от Роскосмоса. Единственное, что никому не удалось получить, это автограф - по примете, космонавты пока не побывают в космосе, автографов не дают.

Как сообщили организаторы, подобная встреча состоится и в лагере «Орловчанка», где сейчас живут дети из ЛНР и ДНР.


Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.