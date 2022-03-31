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13:45, 31 марта 2022 года Орловские школьники встретились с космонавтом Кириллом Песковым Встреча состоялась во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина.





В Орле, во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина, состоялась встреча с космонавтом Кириллом Песковым. Встреча прошла в рамках проекта Российского движения школьников «Классные встречи». А приезд космонавта в Орёл стал возможен благодаря сотрудничеству РДШ с Роскосмосом.



Кирилл Песков до поступления в отряд космонавтов работал вторым пилотом Боинга. В 2018 году был избран кандидатом в космонавты. Через два года, после прохождения курса подготовки, получил квалификацию космонавта-испытателя. В космосе Кирилл пока не был. Тем не менее, он многое рассказал школьникам о подготовке к полётам, как идёт отбор членов экипажа, и вкусная ли еда из косметического рациона. Школьники задавали разные вопросы. За самые интересные ребята получили подарки от Роскосмоса. Единственное, что никому не удалось получить, это автограф - по примете, космонавты пока не побывают в космосе, автографов не дают.



Как сообщили организаторы, подобная встреча состоится и в лагере «Орловчанка», где сейчас живут дети из ЛНР и ДНР.





Татьяна Тимохина





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