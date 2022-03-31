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16:00, 31 марта 2022 года Орловская область приняла больше тысячи беженцев с территорий Украины и республик Донбасса Вынужденные переселенцы прибывают как организованно, так и самостоятельно.





Орловская область приняла 1 031 беженца с территорий Украины и республик Донбасса, включая 335 детей, – сообщает региональный информационный портал. В пунктах временного размещения сейчас остаются 765 человек, остальные разместились у родственников и знакомых.



29 марта в регион прибыли 126 человек, в том числе 42 ребенка. Большая часть – из Харьковской и Сумской областей. Ежедневно в наш регион самостоятельно прибывает около 30 граждан, вынужденных переселенцев.





Артём Ежаков





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