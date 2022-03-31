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15:53, 31 марта 2022 года

Специалисты высоких технологий готовятся к импортозамещению

Орловская IT-компания уже создала программы, успешно работающие в бизнес-сфере.


Президент России подписал Указ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры. Проще говоря, на значимых объектах не будет иностранного программного обеспечения. На развитие собственных IT-технологий сейчас делается особый упор. Орловская IT-компания уже создала программы, успешно работающие в бизнес-сфере и на производстве.

Компания IT-Гарант более 5 лет занимается автоматизацией бизнеса и производства на базе отечественного программного обеспечения Битрикс24 и 1С. Эти программы эффективно работают совместно.

Юрий Игнатов, директор IT-компании: «Они уже привычны российскому потребителю - это во-первых. Во-вторых, Битрикс24 это очень многогранный продукт, который включается в себя инструменты для управления бизнесом, инструменты учёта, автоматизации внешних и внутренних коммуникаций, аналитики».

Многие предприятия уже воспользовались этими продуктами. Сложнее с полупроводниками и радиоэлектроникой. Эти отрасли без господдержки не обойдутся. Для производителей ПО грантовые предложения уже есть, главное чтобы компания была аккредитована.

Андрей Артёмов, руководитель департамента информационных технологий Орловской области: «Есть уже предложения со стороны Минцифры поддержать компании в области информационной безопасности и компании - производители «компьютерного железа».

Предусмотрена поддержка не только аккредитованных компаний, но и молодых специалистов. Это отсрочка от армии и льготная ипотека. Всё для того, чтобы квалифицированные кадры не покинули страну.


Татьяна Тимохина


 
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