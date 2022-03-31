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17:03, 31 марта 2022 года

Российское – в приоритете

Фермер из Покровского района Орловской области выбор в пользу российской техники, удобрений и семян сделал давно. Николай Полянский считает такой подход единственно правильным. В хозяйстве побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».


Фермер из Покровского района Николай Полянский готов к посевной. Санкции - не пугают. Его хозяйство с момента создания - на импортозамещении. Жизненный принцип агрария - вспахивать свою землю на отечественной технике.

Николай Полянский, глава КФХ: «Я считаю, что техника должна быть чисто российская, потому что если мы будем покупать импортную технику, то уходит капитал, получается - мы не дорабатываем на своё население, которое должно зарабатывать. И техника должна ремонтироваться».

Ещё один принцип фермера - не закупать заграничных семян. Выращивает ячмень, пшеницу, гречиху – всё орловской селекции. Он начинал с двухсот гектаров, сейчас - больше тысячи. Есть сад - яблони, вишни, сливы и груши. Хватает для себя, родных и на продажу. Его крестьянско-фермерское хозяйство можно назвать семейным. Племянник Александр зимой своё рабочее время проводит в ремонтном цеху, летом - на комбайне или опрыскивателе.

Семена в хозяйстве Полянского закупили ещё осенью. Техника уже прошла техобслуживание - сейчас ждет погоды, чтобы приступить к посевной.

В этом году орловские аграрии побьют собственные рекорды - посевные площади увеличатся на пять тысяч гектаров.

Сергей Борзёнков, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Остаётся всего около 8% под парами, это минимальный показатель, с точки зрения агротехники. Мы увеличиваем, несмотря на то, что были проблемы с удобрениями, посевы под сахарную свеклу, под сою».

Планируют также посадить и больше картофеля.

В 2022 году на развитие агропромышленного комплекса региона направят около двух миллиардов рублей господдержки.


Анна Вайсергисер


 
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