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17:14, 31 марта 2022 года В Орле планируют спилить 700 деревьев В мэрии озвучили планы по фитосанитарным мероприятиям в областной столице.





В Орле озвучили планы по фитосанитарным мероприятиям в текущем году. Telegram-канал мэрии областной столицы сообщает, что в 2022-м планируется спилить 700 деревьев и заменить их на 644 – преимущественно липы и остролистые клены. Также в городе будут кронированы чуть больше 2,5 тыс. деревьев и высажены 3,1 тыс. кустарников.



В городской администрации подчеркнули, что снос деревьев осуществляется согласно разрешениям, выданным районными территориальными управлениями. Причинами становятся сухостойность, аварийность или болезнь, а также несоответствие требованиям строительным нормам и правилам.





Артём Ежаков





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