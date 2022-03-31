Ирина Емельянова: Задача налоговой службы - обелить рынок и создать удобную модель взаимодействия граждан с налоговым органом

С новым руководителем УФНС России по Орловской области

Ириной Емельяновой беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.

Ирина Николаевна, как вы восприняли новость о новом назначении. Тяжело Вам дался переезд?

- Я работаю в структуре Федеральной налоговой службы без малого 30 лет и как государственный служащий новости о новом назначении привыкла воспринимать спокойно, ведь это моя работа.

Что касается переезда, то здесь тоже не было каких-то серьезных неудобств. Курская и Орловская области соседи, во многом похожи друг на друга. Они обе входят в состав Центрального федерального округа, у нас схожий климат, общая история и менталитет живущих в регионе людей, похожи и задачи, состоящие в развитии агропромышленного комплекса.

Какие задачи будете решать в первую очередь в качестве руководителя орловского Управления налоговой службы?

- Что касается рабочих задач, то они тоже общие для всех, давно поставлены и четко сформулированы в миссии ФНС России. Это стремление к высокому качеству оказываемых услуг и создание комфортных условий для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса.

Еще доступнее об этом говорит глава ФНС России Даниил Егоров, что главная задача Федеральной налоговой службы не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщиков законопослушными и при этом, создать для них удобную модель взаимодействия с налоговым органом.

Также Ирина Емельянова ответила на следующие вопросы:

- Какие меры по снижению налоговой нагрузки предпринимаются для физических лиц?





- Как быть тем, кто привык решать вопросы «по старинке» и не готов осваивать интернет-технологии?





- Как проходит декларационная кампания 2022 года, и чем отличается от предыдущих?





- Какие меры поддержки уже действуют в рамках налогового законодательства?





- Как получить электронную подпись.