четверг 31.03.2022 21:59:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:50, 31 марта 2022 года

Ирина Емельянова: Задача налоговой службы - обелить рынок и создать удобную модель взаимодействия граждан с налоговым органом

С новым руководителем УФНС России по Орловской области
Ириной Емельяновой беседовала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


Ирина Николаевна, как вы восприняли новость о новом назначении. Тяжело Вам дался переезд?
 
- Я работаю в структуре Федеральной налоговой службы без малого 30 лет и как государственный служащий новости о новом назначении привыкла воспринимать спокойно, ведь это моя работа.
 
Что касается переезда, то здесь тоже не было каких-то серьезных неудобств. Курская и Орловская области соседи, во многом похожи друг на друга. Они обе входят в состав Центрального федерального округа, у нас схожий климат, общая история и менталитет живущих в регионе людей, похожи и задачи, состоящие в развитии агропромышленного комплекса.
 
Какие задачи будете решать в первую очередь в качестве руководителя орловского Управления налоговой службы?
 
- Что касается рабочих задач, то они тоже общие для всех, давно поставлены и четко сформулированы в миссии ФНС России. Это стремление к высокому качеству оказываемых услуг и создание комфортных условий для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса. 
 
Еще доступнее об этом говорит глава ФНС России Даниил Егоров, что главная задача Федеральной налоговой службы не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщиков законопослушными и при этом, создать для них удобную модель взаимодействия с налоговым органом.
 
Также Ирина Емельянова ответила на следующие вопросы:
 
- Какие меры по снижению налоговой нагрузки предпринимаются для физических лиц?

- Как быть тем, кто привык решать вопросы «по старинке» и не готов осваивать интернет-технологии?

- Как проходит декларационная кампания 2022 года, и чем отличается от предыдущих?

- Какие меры поддержки уже действуют в рамках налогового законодательства?

- Как получить электронную подпись.



Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.