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21:40, 31 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- IT-перспективы - цифровая независимость. В качестве мер поддержки гранты - компаниям, льготы - молодым специалистам.

- Помощь особенным семьям - в регионе начал работу проект «ПРОродительство».

- Принцип работы орловского фермера: всё должны быть отечественным – и техника, и семена, и удобрения.

- Уверенный курс на развитие: энергетики подвели итоги и обозначили задачи на перспективу.

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