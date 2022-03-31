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21:40, 31 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- IT-перспективы - цифровая независимость. В качестве мер поддержки гранты - компаниям, льготы - молодым специалистам.
- Помощь особенным семьям - в регионе начал работу проект «ПРОродительство».
- Принцип работы орловского фермера: всё должны быть отечественным – и техника, и семена, и удобрения.
- Уверенный курс на развитие: энергетики подвели итоги и обозначили задачи на перспективу.
Вести-Орёл