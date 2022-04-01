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8:00, 1 апреля 2022 года В Брянске за кражу вещей у попутчицы осудят орловца 51-летний мужчина прихватил с собой пакет с умной колонкой, женскими сапогами, шапкой и другим имуществом.





В Брянской области ожидает приговора 51-летний орловец, обвиняемый в краже пакета с умной колонкой, женскими сапогами, шапкой и другим имуществом, – сообщили в транспортной полиции. Вещи, оценённые в 12 тысяч рублей, мужчина похитил у своей попутчицы. Ночью поезд остановился на станции, и уходящий пассажир, заметив, что его попутчики спят, решил забрать чужой пакет. Выйти на мужчину помогли записи с камер видеонаблюдения. Все вещи в итоге тоже были найдены и возвращены хозяйке.





Артём Ежаков





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