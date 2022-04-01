В Орле подвели двухлетние итоги профилактики правонарушений

Главным итогом в городской администрации назвали сокращение числа преступлений.

В Орле подвели итоги реализации программы «Профилактика правонарушений за 2020 – 2021 годы». Главным из них мэрия называет сокращение числа преступлений, причем наиболее положительная статистика – в направлении подростковой преступности. В минувшем году несовершеннолетние оказались причастны к 32 эпизодом правонарушений, в то время как в позапрошлом – к 71.



Особо отметили народные дружины. Сейчас в Орле насчитывается 173 помощника полиции. Из почти 4 тысяч инцидентов, произошедших в 2021-м, добровольцы пресекли 51 административное правонарушение. К слову, само число инцидентов снизилось на 0,6%.



В этом году принята новая профилактическая программа с особыми акцентами на работу по привлечению населения к охране общественного порядка, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организации занятости несовершеннолетних в свободное время и наставничеству над подростками, состоящими на учете.