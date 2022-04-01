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10:10, 1 апреля 2022 года

В Орле открылась запись первоклассников

С сегодняшнего дня можно подавать заявления на зачисление в общеобразовательные учреждения Орла.


С 1 апреля в Орле открылась запись первоклассников. С сегодняшнего дня можно подавать заявления на зачисление в общеобразовательные учреждения в соответствии с территориальным раскреплением. Обращения оформляются посредством личного обращения в учебное заведение или через ИСО «Виртуальная школа» на портале «Госуслуги». Родители или законные представители будущих первоклассников, не проживающие на закрепленной территории, будут иметь возможность подать заявление на обучение детей, начиная с 6 июля 2022 года, но не позднее 5 сентября 2022 года.

К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребёнка, его медицинскую карту и, для зачисления в корреционные классы VII вида, – заключение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.

В будущем учебном году в 42 школах Орла планируется открыть 156 первых классов для 3 800 обучающихся, – сообщили в мэрии Орла.


Артём Ежаков


 
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