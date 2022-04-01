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11:05, 1 апреля 2022 года В Орловской области почтят память прославленного летчика Алексея Маресьева В школах пройдут уроки мужества, исторические викторины и показы фильмов о Герое Советского Союза, а также традиционная акция «Сад памяти».





4 апреля исполняется исполняется 80 лет подвигу Алексея Маресьева. Прославленный летчик после воздушного боя совершил вынужденную посадку в тылу врага и с тяжелыми травмами ног 18 суток ползком добирался до линии фронта. В память об этом подвиге в школах пройдут уроки мужества, исторические викторины и показы фильмов о Герое Советского Союза.



В Орле, почётным гражданином которого является Маресьев, разобьют памятный сад в его честь. В рамках традиционной акции «Сад памяти» деревья высадят и в Мценске, где есть улица прославленного летчика.





Артём Ежаков





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