пятница 1.04.2022 12:36:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:40, 1 апреля 2022 года

С сегодняшнего дня в России устанавливается ряд мер социальной поддержки

С 1 апреля в стране на 8,6% повышаются пенсии, начисляются новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, а также возобновляется программа кешбэка за путевку в детский лагерь.


С сегодняшнего дня в России устанавливается ряд мер социальной поддержки. Социальная пенсия и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличены на 8,6%. Социальная пенсия устанавливается без учета стажа, зарплаты и страховых взносов. Она зависит от темпов роста прожиточного минимума за прошлый год.

Также начинается начисление новых выплат семьям на детей от 8 до 16 лет. Правда, получать их будут только с 1 мая. Мера поддержки направлена на семьи с невысоким доходом и рассчитывается по тому же алгоритму, что и льгота на детей от 3 до 8 лет. Здесь все зависит от регионального прожиточного минимума ребенка.

Программа кешбэка за путевку в детский лагерь оправдала себя и будет продолжена. Сегодня начался старт продаж. Возврат составит половину от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Обязательное условие – оплата должна пройти по карте «МИР» и зарегистрирована в программе лояльности «Привет, мир». Одной картой можно оплатить не ограниченное число путевок, главное, чтобы это были разные покупки. Путевку с детским кешбэком можно приобрести до 31 августа. В программе участвуют лагеря, которые подключены к программе. Проверить их можно на сайте «Мирпутешествий.рф».


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.