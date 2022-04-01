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11:40, 1 апреля 2022 года С сегодняшнего дня в России устанавливается ряд мер социальной поддержки С 1 апреля в стране на 8,6% повышаются пенсии, начисляются новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, а также возобновляется программа кешбэка за путевку в детский лагерь.





С сегодняшнего дня в России устанавливается ряд мер социальной поддержки. Социальная пенсия и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличены на 8,6%. Социальная пенсия устанавливается без учета стажа, зарплаты и страховых взносов. Она зависит от темпов роста прожиточного минимума за прошлый год.



Также начинается начисление новых выплат семьям на детей от 8 до 16 лет. Правда, получать их будут только с 1 мая. Мера поддержки направлена на семьи с невысоким доходом и рассчитывается по тому же алгоритму, что и льгота на детей от 3 до 8 лет. Здесь все зависит от регионального прожиточного минимума ребенка.



Программа кешбэка за путевку в детский лагерь оправдала себя и будет продолжена. Сегодня начался старт продаж. Возврат составит половину от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Обязательное условие – оплата должна пройти по карте «МИР» и зарегистрирована в программе лояльности «Привет, мир». Одной картой можно оплатить не ограниченное число путевок, главное, чтобы это были разные покупки. Путевку с детским кешбэком можно приобрести до 31 августа. В программе участвуют лагеря, которые подключены к программе. Проверить их можно на сайте «Мирпутешествий.рф».





Орловское Информбюро





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