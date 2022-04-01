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12:25, 1 апреля 2022 года 157 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 33 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 1 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 108 460), госпитализировано 33 человека.



Накануне выписано 509 жителей региона. Умерло четыре пациента (с начала пандемии в области скончались 1 839 человек).





Артём Ежаков





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