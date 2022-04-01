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12:45, 1 апреля 2022 года Хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле возвращается к работе по основному профилю Многие отделения больниц приступают к работе в «доковидном» режиме.





Хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле, а также офтальмологическое и оториноларингологическое отделения, возвращаются к работе по основному профилю. Все помещения бывшего «моноковидного» госпиталя прошли полную санитарную обработку.



Многие отделения больниц приступают к работе в «доковидном» режиме. Это позволяет стабилизирующаяся эпидобстановка. Как сообщил на брифинге глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов, на следующей неделе по старому профилю начнет работу двухэтажный корпус Плещеевской ЦРБ, в в ближайшее время планируется вывести из «ковиднго» режима Орловский противотуберкулезный диспансер.





Артём Ежаков





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