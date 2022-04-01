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13:35, 1 апреля 2022 года

Воспитанница орловского армрестлинга выиграла Чемпионат России

Алина Солнцева стала лучшей в борьбе на обеих руках.


В Санкт-Петербурге состоялся Чемпионат России по армрестлингу. В нем приняли участие четыре воспитанника орловского спорта. Двое представляли родной регион. Артем Деев занял 12 место в борьбе на левую руку, Антон Ашихин в борьбе на левую руку вошел в топ-6, на правую руку наш спортсмен занял 12 место.

Также на чемпионате России боролись орловцы, выступающие за Ханты-Мансийский автономный округ – Антон и Алина Солнцевы. Антон стал 9 в борьбе на левую руку и 6 на правую.Алина стала чемпионкой России на обе руки, не проиграв ни одного поединка.

Фото: Орловская областная федерация армрестлинга


Анастасия Дорохова


 
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