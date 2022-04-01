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11:52, 1 апреля 2022 года В Орле работает школа мотивации и бережного ухода для людей, переживших онкологию Занятия уже доказали свою эффективность и пользуются популярностью у подопечных фонда «Содействие». На днях один из уроков школы прошёл в библиотеке имени Крылова.





Онкология – это серьёзное испытание для человека. Рак забирает много физических и эмоциональных сил. Поэтому и во время болезни, и после неё человеку так нужна поддержка. Именно за ней Людмила Мартынова пришла на занятие школы мотивации и бережного ухода.



Людмила Мартынова, подопечная благотворительного фонда «Содействие»: «Потому что для меня это очень важно - после перенесенного заболевания найти те пути, которые помогли бы мне восстановиться, помогли бы мне жить по-новому. Это уже началось – жить по-новому после этого заболевания».

Жить по новому – это выбраться из скорлупы, в которую загнала человека болезнь, и перейти к активной жизни. Об этом с собравшимися вела разговор Людмила Тарасова. Именно она преподаватель на этом уроке школы.



Людмила Тарасова, врач акушер-гинеколог, волонтер благотворительного фонда «Содействие»: «Какой бы диагноз врач не поставил – жизнь продолжается, и без помощи самого пациента мы ничего не сможем сделать. Я хочу их научить немножечко жить веселее, бодрее, и чтобы они жили подольше. Для этого много ничего не надо. Нужно себя любить, немножечко заставлять не лениться и выполнять мои советы».

Темы урока – физическая активность, правильное питание, арт-терапия и другие полезные для здоровья человека советы. Вроде ничего особенно нового, но напомнить и вдохновить собравшихся - стоит. В этом есть цель этих занятий.



Юлия Гаврилова, руководитель супервизорской группы школы мотивации и бережного ухода: «Главными задачами этой школы является помощь в адаптации и кризисной ситуации, в активизации знаний, умений и навыков, для поддержания тех ресурсов и возможностей, которые у них есть, и, в том числе, для ведения здорового образа жизни».

Эта школа лишь один из проектов фонда «Содействие», которые с успехом реализуются уже второй год. Её учителя - врачи, психологи, волонтёры и другие специалисты разных профессий и направлений, интересных подопечным фонда.



Татьяна Пономарева, руководитель благотворительного фонда «Содействие»: «Эта школа стала возможной благодаря получению поддержки от Фонда президентских грантов на проект «Служба социально-психологической адаптации и реабилитации для онкопацинтов и их близких».

К слову, помощь своим подопечным волонтёры фонда оказывают по самым разным направлениям. Галина Полиенко пришла на занятие, в том числе, чтобы сказать спасибо.



Галина Полиенко, подопечная благотворительного фонда «Содействие»: «Я пришла поблагодарить фонд «Содействие» за то, что я получила в последний раз препараты - я долго не могла их получить, и я им очень благодарна».

Следующая встреча в рамках школы будет посвящена реабилитации онкопациентов. Урок проведёт физиотерапевт Стародубцова Анна Анатольевна. Будет интересно.





Елена Литинская





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