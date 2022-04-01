Главная » Новости



14:35, 1 апреля 2022 года Орловчанки – призеры Первенства России по кикбоксингу Турнир в самой жесткой дисциплине К-1 состоялся в Грозном.





В Грозном состоялось Первенство России по кикбоксингу в дисциплине К-1. В активе наших спортсменов две награды. Серебряным призером Первенства России завоевала Алина Жарких, бронзу завоевала Диана Грибковская. Отметим, что обе спортсменки – дебютантки национальных соревнований.



Фото: ДЮСШ №1 города Орла





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2