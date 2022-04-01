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12:00, 1 апреля 2022 года

Ливны приняли ещё десять беженцев

Для переселенцев создали все необходимые условия. Подробнее – в репортаже ливенской телекомпании «Принт-ТВ».


Орловщина продолжает принимать беженцев. Ливны совсем недавно приняли 55 человек. Ещё десять приехали накануне.

Больше недели они были в пути, прошли через несколько пунктов перераспределения, и только оказавшись в Ливенском районе, люди обрели спокойствие. Семью из 10 человек разместили в гостинице «Кавказ». Всех переселенцев в первую очередь взяли под медицинское наблюдение. Поочередно в течение дня их навещали социальные работники, представители миграционной службы, центра занятости. Уже решается вопрос устройства двоих детей в школу.

Лариса Дьяконова, заместитель главы администрации Ливенского района по социально-экономическим вопросам: «Это учащиеся 3 и 5 классов. Сейчас прорабатываем вопросы обеспечения вплоть до тапочек, обуви, курток, одежды. Всем будем заниматься, в стороне никто не останется - это и наши предприятия, и организации, ну если недостаток будет, население будет приобщено, вопросы будем решать».

Люди надеются, что вернутся на родину, когда их город будет освобождён, и ничто не будет угрожать их безопасности. Ну, а пока большой семье предстоит адаптироваться к новой жизни. Вдали от дома, но в тепле и спокойствии - это то, о чём они мечтали в темных подвалах.


ТК «Принт ТВ»


 
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