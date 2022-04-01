На Орловщине стартовала весенняя призывная кампания

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12:40, 1 апреля 2022 года
На Орловщине стартовала весенняя призывная кампанияОт Орла в войска отправят 250 новобранцев. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.
В рамках весенней призывной кампании Орёл должен отправить в ряды Российской армии 250 человек. Сейчас будущие новобранцы проходят медкомиссию. А чтобы права ни одного из них не были нарушены, в призывной комиссии работают члены общественных организаций. Кстати, ни одного факта нарушения прав призывников выявлено не было, но спорные моменты периодически всплывают.
Нововведений в весенней призывной кампании в этом году не будет. Отправка ребят по местам службы начнётся через месяц - после майских праздников.
Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Было выявлено, что у многих ребят разночтение медицинских заключений. Здесь мы обращаем внимание главного врача военкомата, он всегда идёт нам на встречу. Решение принимается в пользу призывника».
Всего же в весеннюю призывную кампанию Орловщина должна отправить в Вооруженные Силы страны около 1000 ребят. Такие же задачи стояли перед регионом и в 2021 году.
Сергей Романов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Орловской области: «Перед отправкой все призывники на областном сборном пункте пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию и на употребление наркотических веществ. Как заявил министр обороны, призывники в горячие точки направляться не будут».
Антон Киселёв