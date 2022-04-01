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12:40, 1 апреля 2022 года На Орловщине стартовала весенняя призывная кампания От Орла в войска отправят 250 новобранцев. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселёва.





В рамках весенней призывной кампании Орёл должен отправить в ряды Российской армии 250 человек. Сейчас будущие новобранцы проходят медкомиссию. А чтобы права ни одного из них не были нарушены, в призывной комиссии работают члены общественных организаций. Кстати, ни одного факта нарушения прав призывников выявлено не было, но спорные моменты периодически всплывают.

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей»: «Было выявлено, что у многих ребят разночтение медицинских заключений. Здесь мы обращаем внимание главного врача военкомата, он всегда идёт нам на встречу. Решение принимается в пользу призывника». Нововведений в весенней призывной кампании в этом году не будет. Отправка ребят по местам службы начнётся через месяц - после майских праздников.

Сергей Романов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Орловской области: «Перед отправкой все призывники на областном сборном пункте пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию и на употребление наркотических веществ. Как заявил министр обороны, призывники в горячие точки направляться не будут». Всего же в весеннюю призывную кампанию Орловщина должна отправить в Вооруженные Силы страны около 1000 ребят. Такие же задачи стояли перед регионом и в 2021 году.





Антон Киселёв





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