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16:20, 1 апреля 2022 года Стало известно имя лучшего культработника Орловской области Свои творческие наработки и открытия продемонстрировали в конкурсе руководители центров культуры, хормейстеры, методисты, режиссёры. За творческим состязанием следила корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





В Орле прошел конкурс среди культработников. В финал вышли десять представителей этой сферы, которые успешно прошли два этапа конкурса.

Анна Тихонова, заведующая отделом проектной деятельности и видеокоммуникаци Орловского областного центра народного творчества: Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии культурного работника, повышения уровня профессионализма, творческого мастерства». Конкурсантам предложили обыграть темы времен Советского Союза - пионерия, оттепель 60-х, 90-е годы. Недавнее прошлое нашей страны и сегодня живо в тех, кто выходил на сцену. С ностальгией и юмором, они рассказывали о жизни наших бабушек и дедушек, мам и пап.



Учреждения культуры, особенно на селе, - основные центры притяжения для населения. Там буквально сосредоточена вся неформальная жизнь сел и поселков, и очень многое в культурном фоне, зависит именно от людей, которые там работают и умеют сделать досуг людей полноценным и интересным.

Анна Чистякова, директор городского Парка культуры и отдыха г. Орла: «Тенденция в культуре - она существует и будет существовать - это наши люди, наши корни. Нет корней – не может существовать культура». Орловский городской парк культуры представил экспериментальный театр, который выступил с литературным монтажом на тему хрущевской оттепели. И это тоже - наши корни. Культработники в своих программах показали и отношение к нашему общему прошлому, и к жизни в Советском Союзе, и к дружбе и единению людей в те годы.



В творческом конкурсе победила Наталья Аверьянова - хормейстер Знаменского Дома культуры.





Эва Стасюлевич





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