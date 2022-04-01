Главная » Новости



17:00, 1 апреля 2022 года Спорт поможет поверить в себя О важности школьного спорта в жизни молодого поколения - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.





Баскетболистки Орловской области - вновь в финале Всероссийской школьной баскетбольной лиги. Дважды в призерах оказывались школьницы из Ливен, в этом году - очередь команды областного центра.

Всероссийский школьный баскетбольный турнир впервые состоялся в 2007 году в Пермском крае, и за 15 лет вырос из благотворительного проекта в большую мечту российских школьников. Здесь всё по-взрослому: многоуровневый отбор, форма и мячи – каждой команде, лучшим – ценные призы. В истории Школьной баскетбольной лиги есть след Орловской области. Дважды в призёрах всероссийского финала оказывались ливенские баскетболистки. Команда из Орла вышла в финал впервые. Всероссийский турнир пройдёт в Нижегородской области.



С раннего возраста орловцы занимаются и прыжками со скакалкой. В Орле есть участники Детской школьной лиги роуп-скиппинга. В турнир принимают всех: и детсадовцев, и школьников. Лига роуп-скиппинга, как в свое время и соревнования по баскетболу, стартует из регионов. У спорта – хорошее будущее в детской среде. Есть среди орловских школьников уже и свои звездочки. Мария Егорцова, к примеру, за свои успехи на всероссийских турнирах получила путёвку в детский лагерь «Артек». Отличный отдых – мотивация достигать новых вершин в спорте.



Ещё один популярный у юных орловцев вид спорта - киокусинкай-каратэ. В этом сезоне ребята впервые приняли участие в школьной лиге. Её появление - помощь начинающим спортсменам почувствовать соревновательный дух. Тренер говорит: мотивация зашкаливает.

Ольга Лаврова, тренер по киокусинкай-каратэ: «Когда ребята встречаются из одной школы на татами, у них совершенно другое отношение друг к другу. Они потом после соревнований делятся впечатлениями с друзьями, и к нам приходят новые ребята». Не все участники школьных спортивных лиг свяжут свою жизнь со спортом, но абсолютно все юноши и девушки попробуют свои силы и поверят в себя.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2