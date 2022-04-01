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17:00, 1 апреля 2022 года

Спорт поможет поверить в себя

О важности школьного спорта в жизни молодого поколения - в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Анастасии Дороховой.


Баскетболистки Орловской области - вновь в финале Всероссийской школьной баскетбольной лиги. Дважды в призерах оказывались школьницы из Ливен, в этом году - очередь команды областного центра.

Всероссийский школьный баскетбольный турнир впервые состоялся в 2007 году в Пермском крае, и за 15 лет вырос из благотворительного проекта в большую мечту российских школьников. Здесь всё по-взрослому: многоуровневый отбор, форма и мячи – каждой команде, лучшим – ценные призы. В истории Школьной баскетбольной лиги есть след Орловской области. Дважды в призёрах всероссийского финала оказывались ливенские баскетболистки. Команда из Орла вышла в финал впервые. Всероссийский турнир пройдёт в Нижегородской области.

С раннего возраста орловцы занимаются и прыжками со скакалкой. В Орле есть участники Детской школьной лиги роуп-скиппинга. В турнир принимают всех: и детсадовцев, и школьников. Лига роуп-скиппинга, как в свое время и соревнования по баскетболу, стартует из регионов. У спорта – хорошее будущее в детской среде. Есть среди орловских школьников уже и свои звездочки. Мария Егорцова, к примеру, за свои успехи на всероссийских турнирах получила путёвку в детский лагерь «Артек». Отличный отдых – мотивация достигать новых вершин в спорте.

Ещё один популярный у юных орловцев вид спорта - киокусинкай-каратэ. В этом сезоне ребята впервые приняли участие в школьной лиге. Её появление - помощь начинающим спортсменам почувствовать соревновательный дух. Тренер говорит: мотивация зашкаливает.
Ольга Лаврова, тренер по киокусинкай-каратэ: «Когда ребята встречаются из одной школы на татами, у них совершенно другое отношение друг к другу. Они потом после соревнований делятся впечатлениями с друзьями, и к нам приходят новые ребята».
Не все участники школьных спортивных лиг свяжут свою жизнь со спортом, но абсолютно все юноши и девушки попробуют свои силы и поверят в себя.


Анастасия Дорохова


 
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