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14:00, 1 апреля 2022 года Ростуризм возобновил программу кешбэка за детский отдых С сегодняшнего дня стартовали продажи путевок в детские лагеря с кэшбэком.





С 1 апреля Ростуризм возобновил программу кешбэка за детский отдых. Возврат, как и в прошлом году, составит 50% от стоимости путевки, – до 20 тыс. рублей. Далее представлен дайджест вопросов и ответов на самые основые положения программы.



Детский кешбэк 2022 «вопрос – ответ»:

- Какие сроки программы?



- Продажи с детским кешбэком начались 31 марта и продлятся до 23:59 мск 31 августа. Сама поездка в рамках детского кешбэка может состояться в любое время в период с 1 мая 2022 года по 30 сентября 2022 года.



- Какие лагеря будут участвовать?



- Как государственные, так и коммерческие лагеря круглосуточного пребывания. Кроме того, в этом году к программе смогут присоединиться палаточные лагеря, но не с 31 марта, а чуть позже – по мере готовности и прохождения необходимых процедур подключения к программе.

Просим вас перед покупкой путевки проверять, точно ли выбранный вами лагерь участвует в программе кешбэка. Для этого необходимо зайти на официальный портал Мирпутешествий.рф, выбрать раздел «Детские лагеря» и убедиться, что лагерь есть в перечне участников акции. На момент старта программы в ней участвует около 1300 лагерей. Этот список будет расширяться.



- Сколько составит детский кешбэк?



- Кешбэк составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.





- Как получить детский кешбэк?

- Получить кешбэк за детский отдых очень просто. Для этого не нужно подавать никаких заявлений или собирать дополнительные документы. Необходимо просто зайти в раздел «Детские лагеря» на портале Мирпутешествий.рф и выбрать лагерь из любого региона страны.

Оплатить покупку необходимо онлайн и исключительно картой «МИР». Карта может быть как пластиковой, так и виртуальной, при этом она обязательная должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Привет, мир!». Кешбэк вернется автоматически в течение нескольких дней на карту, с которой была совершена покупка.



- Должна ли карточка, с которой производится оплата, принадлежать родственнику ребёнка?



- Не обязательно. Карта может принадлежать кому угодно.



- Сколько путевок можно оплатить одной картой?



- Количество путевок на одну семью не ограничено, равно как и количество покупок с одной карты.



- Для семей с несколькими детьми кешбэк будет распространяться на одну путёвку или на каждую?



- Если в семье двое и более детей, то для того, чтобы получить кешбэк с каждой путевки, необходимо оплатить поездку каждого ребенка отдельной транзакцией. В таком случае, например, если у вас двое детей, и путевка в детский лагерь на каждого стоит 40 тыс. рублей (суммарно за двоих – 80 тыс. рублей), то при оформлении этих путевок как одна покупка вы получите кешбэк в размере 20 тыс. рублей, а если оформить каждую путевку как отдельную покупку, то с каждой путевки вернется 20 тыс. рублей, то есть в сумме за двоих детей – 40 тыс. рублей. Таким образом, выгода возрастет в 2 раза.



- Сколько смен в лагере можно оплатить с кешбэком?



- Можно оплатить любое количество смен. Главное, чтобы они укладывались в сроки проведения акции, то есть начинались не ранее 1 мая 2022 года и заканчивались не позднее 30 сентября 2022 года. Если вы хотите отправить ребенка на отдых более, чем на одну смену, для большей выгоды можно оформить каждую смену как новую покупку. В этом случае, если каждая смена, условно, стоит 40 тыс. рублей, суммарно за две смены вы получите кешбэк в размере 40 тыс. рублей. Если же оформить две смены в одну покупку – кешбэк составит 20 тыс. рублей.



- Какого возраста могут быть дети, едущие в лагерь по программе кешбэка?



- Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путёвки ребёнка любого возраста.



- Могут ли лагеря поднять цены из-за кешбэка?



- Нет. Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы — путёвки с кешбэком и без продаются по одинаковой цене. Кешбэк платит не лагерь с прибыли, его получает человек, оплативший путёвку, напрямую из госбюджета. Если у вас вдруг возникнут сомнения относительно стоимости, попросите у продавца приказ о выставлении цен за смены. В нём всегда прописывается утверждённый тариф. А если вы вдруг столкнётесь с намеренным завышением цены в программе кешбэка, жалуйтесь в Ростуризм. Мы будем оперативно реагировать.





Орловское Информбюро





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