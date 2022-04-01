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13:51, 1 апреля 2022 года Орловщина предложила помощь Белгородской области Сегодня пара вертолётов Вооружённых сил Украины атаковали там нефтебазу.





Сегодня утром губернатор Белгородской области сообщил о возгорании на нефтебазе в результате авиаудара двух вертолетов ВСУ. Как написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём Telegram-канале, наш регион готов помочь в случае необходимости. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Друзья, как вы знаете, сегодня в Белгороде вражеские вертолёты атаковали нефтебазу. Только что поговорили с Губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудили текущую ситуацию. Со своей стороны, предложил помощь жителям региона. Вячеслав Владимирович поблагодарил Орловщину за поддержку, но необходимости в помощи, на данный момент, нет. Все системы при содействии федеральных структур работают без перебоев. Договорились быть на связи. Будем держать ситуацию на контроле. У нас есть резервы, достаточный запас прочности. Если потребуется – готовы оказать помощь нашим регионам-соседям. Сегодня мы все стоим единым фронтом!».





Орловское Информбюро





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