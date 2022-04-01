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14:15, 1 апреля 2022 года Орловский ОРТПЦ поздравляет пользователей с Днем смеха и дает вредные советы Специалисты подсказали, что надо сделать, чтобы гарантировать рассыпание картинки на телеэкране, нервный срыв и вызов телемастера.





В День смеха орловский ОРТПЦ разбирает, что сделать, чтобы гарантировать рассыпание картинки на телеэкране, нервный срыв и вызов телемастера. В этом помогут вредные советы и забавные случаи из работы аварийно-профилактических групп РТРС и горячей линии цифрового эфирного ТВ.



Купите чудо-антенну



Хотите «180 популярных каналов всю жизнь бесплатно»? Тогда закажите антенну с сайта, не вызывающего доверия. Обычно такие сайты обещают золотые горы: «изображение будет идеальным, даже если отключат все телебашни в стране и обрежут кабеля!», «синергетическое сочетание трех высокотехнологичных элементов обеспечит вам четкую картинку навсегда!». В лучшем случае под видом чудо-приборов придет комнатная антенна, которая в соседнем магазине стоит в пять раз дешевле, в худшем случае — коробка с землей или кирпичом. В жизни всегда есть место чуду.



Сделайте антенну из хлама



Нужен повод показать себя большим инженером? Если ваши руки не для скуки, попробуйте сделать антенну самостоятельно. Можно начать эксперименты с минимализма: воткните в антенный вход телевизора кровельный гвоздь, шпильку для волос, скрепку или обрезок проволоки. Если результат не устроит, под антенну можно приспособить вилки и ложки, детали старого холодильника, сварочные электроды, прокладки под головку цилиндров двигателя автомобиля, гимнастический обруч, вешалки-плечики, консервные банки, лопату… Все эти варианты не самые надежные, зато оригинальные.

В народе нередко используют самодельные антенны Харченко — два ромба, спаянных вместе в одной плоскости. Ромбы напоминают крылья, поэтому антенну еще называют «бабочка». Если «бабочка» размещена на крыше, то может и улететь: сильный ветер треплет ее, как флюгер.

Если еще и антенный кабель собрать из множества мелких отрезков на скрутках и придавить его мешком картошки, то экстравагантный телеприем гарантирован. Проверено.



Установите антенну по фэн-шую



Самое важное при установке антенны — красиво встроить ее в интерьер. Например, телезрительница из д. Новоселово разместила антенну на пылесосе. Зритель из села Знаменское повесил антенну на дверь шкафа, расположенного в противоположной стороне от телебашни. Из-за этого сигнал регулярно пропадал, зато антенна не занимала много места. Если не хотите, чтобы антенна мозолила глаза, установите ее на чердаке под крышей из металлочерепицы. Правда, эта экранирующая поверхность препятствует прохождению сигнала. Но вдруг повезет? На крыше антенна лучше всего смотрится, если под нее положить гору коробок, ящиков, досок и прочего мусора. Элегантное решение для дачников и огородников — положить антенну на грядку. Так поступила телезрительница из села Сосково. Телевизор иногда даже показывал «цифру». Но картинка «сыпалась», когда по грядке гуляли курицы.



Доверьтесь «профессионалам от природы»



Если вы не доверяете телемастеру, то дождитесь, пока «наладить» прием вам помогут братья наши меньшие — представители дикой природы или домашние любимцы. Они имеют огромный опыт работы с приемным пользовательским оборудованием. При этом услуги оказывают бесплатно или за еду. Так они с энтузиазмом могут проверить целостность антенного кабеля, подкорректировав его зубами или клювом. С такими специалистами сталкивались телезрители пгт. Верховье, у которых антенный кабель был на постоянном «обслуживании» у местных пернатых. А телезрителям из Нарышкино антенный сервис «Бригада ос» даже бесплатно поставил усилитель типа «Гнездо». Чтобы не создавать добровольным «помощникам» сложности в работе, ни в коем случае не используйте при прокладке антенного кабеля специальные кабель-каналы. Они станут практически непреодолимой преградой на пути стремления животных совершенствовать приемную сеть. Самое главное, целиком и полностью доверяйте «профессионалам от природы» — никогда и ни за что не проверяйте за ними «работу», если не хотите получить исправное оборудование и качественную картинку.



Как насчет градусника вместо антенны?



Совет для тех, у кого дома, на даче или в гараже сохранился черно-белый телевизор. Зачем озадачиваться покупкой и установкой антенны, когда можно заполнить металлическую трубку ртутью из старых градусников, и телепрограммы всего мира будут в вашем «ящике». Экран старого доброго «Рекорда» ртутная антенна раскрасит всеми цветами радуги. Именно такую технологию связи использует инопланетный разум, а контактеры говорят, что так принимают сигналы далеких галактик. При этом скоро вам гарантировано внимание врачей в связи с отравлением ядовитыми парами, а правоохранители непременно поинтересуются «откуда?».



Ностальгируйте с «усами»



Название первого массового телевизора в России «КВН-49» в народе расшифровывали как «Купил — Включил — Не работает». Вы вспомните эти крылатые слова, если попробуете использовать антенны типа «усы» для приема цифрового телевидения. «Усы» предназначены для приема аналогового ТВ в метровом диапазоне, но бесполезны для приема «цифры» в дециметровом диапазоне. Раньше при использовании этих антенн приходилось часто изменять длину их усов, настраиваясь на выбранный канал. Делать один ус короче другого при выборе мультиплекса увлекательно и напоминает о былых ламповых временах. Тот случай, когда процесс важнее результата. Если «усы» перестанут радовать, можете сдать их в музей.



Игнорируйте инструкции по настройке ТВ



Настоящим умельцам не стоит читать проверенные инструкции по выбору, настройке и установке оборудования на сайте ртрс.рф или звонить по номеру горячей линии 8-800-220-20-02.



С Днем смеха!





Орловское Информбюро





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