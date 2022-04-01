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15:02, 1 апреля 2022 года

Перевозчик твердых коммунальных отходов «Экологистик» усилил режим работы

Компания за минувшие сутки значительно улучшила ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) на обслуживаемых им территориях, которая сложилась по причине однодневного простоя перевозчика из-за хозяйственных проблем. В результате чего на площадках и в выкатных контейнерах многоквартирных домов образовалось перенакопление мусора.


Сегодня, 1 апреля, перевозчик выпустил на линии 14 единиц спецтехники. По данным службы мониторинга регионального оператора УК «Зеленая роща», каждый автомобиль выполняет по 3 рейса в день. Таким образом, в результате принятых дополнительных мер для нормализации процесса, тоннаж вывезенных отходов увеличился на 30-40 процентов от обычных объемов. В плановом режиме мусоровозы выполняли 1-2 рейса. 
 
Вчера и сегодня упор делается на вывоз ТКО в Заводском и Железнодорожном районах города Орла, в субботу и воскресенье основные усилия будут направлены на вывоз отходов в Орловском районе.
 
В населенных пунктах Знаменского и Хотынецкого районов на сегодняшний день мусор вывезен практически в полном объёме. Мониторинг ситуации региональный оператор ведет в круглосуточном режиме.



Пресс-служба АО "Корпорация развитие Орловской области"


 
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