Перевозчик твердых коммунальных отходов «Экологистик» усилил режим работы

Компания за минувшие сутки значительно улучшила ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) на обслуживаемых им территориях, которая сложилась по причине однодневного простоя перевозчика из-за хозяйственных проблем. В результате чего на площадках и в выкатных контейнерах многоквартирных домов образовалось перенакопление мусора.

Сегодня, 1 апреля, перевозчик выпустил на линии 14 единиц спецтехники. По данным службы мониторинга регионального оператора УК «Зеленая роща», каждый автомобиль выполняет по 3 рейса в день. Таким образом, в результате принятых дополнительных мер для нормализации процесса, тоннаж вывезенных отходов увеличился на 30-40 процентов от обычных объемов. В плановом режиме мусоровозы выполняли 1-2 рейса.



Вчера и сегодня упор делается на вывоз ТКО в Заводском и Железнодорожном районах города Орла, в субботу и воскресенье основные усилия будут направлены на вывоз отходов в Орловском районе.



В населенных пунктах Знаменского и Хотынецкого районов на сегодняшний день мусор вывезен практически в полном объёме. Мониторинг ситуации региональный оператор ведет в круглосуточном режиме.