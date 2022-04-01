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15:35, 1 апреля 2022 года Орловская область получила дополнительно 660 миллионов рублей на расселение аварийного жилого фонда Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что регион получил дополнительные 660 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. «В целом, чуть менее миллиарда рублей у нас есть на эти цели», – заявил глава региона. Речь идет о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.



Фото из архива





Артём Ежаков





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