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15:24, 1 апреля 2022 года

«Единая Россия» и Минпросвещения представили первые итоги экспертизы украинских школьных учебников

В них содержится искаженная информация об исторических и географических фактах и воспитывается ненависть ко всему русскому.


Более 300 книг методической и учебной литературы сводный отряд волонтеров привез из школ освобожденных территорий. Эксперты, педагоги и историки провели анализ учебников, методических пособий, по которым работали учителя и учились дети на территории Украины. В них переписывались целые страницы истории. И все это финансировалось иностранными государствами, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции «Единой России» и Минпросвещения «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».
 
- Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историческую правду. Это не только агрессия и готовность к военной операции против нашей страны, но и зомбирование учителей, школьников – причем, зачастую насильственно, - сообщил министр.
 
 - Украинских детей лишили нашей общей истории. В учебниках по истории Украины нет ни слова про Великую Отечественную войну. Есть только Вторая мировая. Завершение войны трактуется не как победа над фашизмом, а как дальнейшие преступления советской власти против Украины. Не говорится, что Бандера и Шухевич присягали на верность Гитлеру, - рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова.
 
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметил, что в основу учебников легли материалы НАТО, в списке используемой литературы обозначены официальные рекомендации - материалы Северо-Атлантического альянса. В учебниках не просто формируется ненависть по отношению к жителям ЛДНР, по факту они там называются террористами.
 
Слова экспертов и депутатов подтвердила директор Горловской школы (ДНР) Зоя Дамаскина. Она привела цитаты из учебника «Введение в историю Украины» 2002 года, по которому учат детей и сейчас. В нем искажены факты ведения Великой Отечественной войны, трагедии в Бабьем Яру, а также действий Советского Союза. При этом культивируется деятельность украинской повстанческой армии (УПА).
 
- Вопиющие попытки переписать историю в угоду западной пропаганде необходимо пресекать, - уверен секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский. – Дети должны знать правду об истории наших народов, расти на книгах, которые воспитывают у молодого поколения лучшие человеческие качества. И сейчас в Орловской области, как и по всей стране, проходит инициированная нашей партией акция «Книги Донбассу». Все желающие могут сделать свой вклад в пополнение библиотечного фонда Луганской и Донецкой Народных Республик. Для этого нужно принести в региональную общественную приемную «Единой России» детские книги на русском языке. Это могут быть и классические произведения, и современная литература для детей и подростков. Собранные книги будут отправлены вместе с гуманитарным грузом на Донбасс.



Орловское Информбюро


 
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