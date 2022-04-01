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15:35, 1 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина уже приняла больше тысячи беженцев. Здесь им предоставлено все необходимое.



- Сегодня стартовал весенний призыв. Из Орла в армию отправят 250 парней. Где будут служить молодые люди?



- Стало известно имя лучшего культработника Орловской области.



- Сегодня главный ковидный госпиталь региона вновь стал хирургическим отделением.



- С сегодняшнего дня в России устанавливается ряд мер социальной поддержки. С 1 апреля в стране на 8,6% повышаются пенсии, начисляются новые выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет, а также возобновляется программа кешбэка за путевку в детский лагерь.



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