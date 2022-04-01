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17:30, 1 апреля 2022 года В Орле начался дворовый ремонт В 2022-м году предстоит облагородить 32 придомовые территории.





В Орле начался дворовый ремонт в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2022-м году предстоит облагородить 32 придомовые территории: 11 – в Северном районе, 10 – в Советском, девять в Заводском и два в Железнодорожном. Подрядчики приступили к благоустройству с сегодняшнего дня, – сообщает сайт мэрии Орла.



Cрок выполнения контрактов варьируется от 1 июня до 4 августа – в зависимости от объёмов работ.



Фото из архива









Артём Ежаков





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