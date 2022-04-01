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15:59, 1 апреля 2022 года Сегодня первых пациентов принял хирургический корпус больницы им. Семашко в Орле О возвращении медучреждения к своему профилю расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Первые скорые к хирургическому корпусу больницы Семашко стали подъезжать ещё ночью, а уже утром в приёмном покое выстроилась очередь. Ситуацию контролирует главный врач лично.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «К открытию хирургического корпуса больницы Семашко мы готовились заблаговременно, провели мероприятия по дезинфекции помещений, и семиэтажное здание хирургического корпуса, а также ЛОР и офтальмология готовы к приёму больных - и плановых, и экстренных».

Медсёстры приёмного покоя впервые принимают поступающих больных без защитных костюмов, поэтому выглядят даже немного празднично.



Наряду с экстренными пациентами поступают плановые. Приходят уже с результатами обследований на руках.



Лидеры первых часов после открытия хирургического корпуса - нейрохирургические пациенты. Их больше всего.



Хирурги, как и пациенты, тоже ждали, когда могут вернуться к своей работе.



Александр Таканаев, врач- нейрохирург больницы им. Н.А. Семашко: «На ковиде одном не сошелся свет, люди болеют и другими патологиями. Хотелось бы оказывать помощь по своей специальности. Мы, в общем-то, соскучились, почти два года не касались этого дела».

Областная больница тоже сегодня вздохнёт с облегчением. На её хирургов серьёзно снизится нагрузка. Ведь в последнее время 30% пациентов Орловской области лечились именно здесь.



Вадим Мурадян, главный врач Орловской областной клинической больницы: «Через приёмное отделение больницы проходило до 260 пациентов, это огромная цифра. Из ста больных хирургического профиля 87 было прооперировано. У отделения реанимации нагрузка выросла в 4 раза. Это, конечно, очень сложно».

Теперь областная больница сможет вернуться к плановой помощи в прежнем объёме, и медики приглашают пациентов приходить на лечение, не доводя болезнь до острого состояния.





Елена Литинская





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