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16:54, 1 апреля 2022 года На Орловщине начались мероприятия, посвящённые 80-летию подвига лётчика Алексея Маресьева Урок мужества прошёл в школе, носящей имя героя. Подробности – в материале корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.





Воспитанники 13 школы №13, которая носит имя Героя Советского Союза, летчика Алексея Маресьева, и активисты движения «Волонтёры Победы» приняли участие в международной акции «Сад Памяти». Они высадили целую аллею в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Каждое дерево - чья-то жизнь, отданная за будущее.



Также школьники для волонтёров провели экскурсию по музею, посвящённому Маресьеву. На счету легендарного лётчика больше десятка сбитых вражеских самолетов.



Экскурс в историю провела ученица 7 класса Мария Трубецкая. По словам девушки, она собирается стать лётчицей. Её стремление поддерживает председатель Орловского городского совета ветеранов войны Анатолий Костарев. Летчик-снайпер посвятил авиации больше 30 лет.



О роли авиации в годы Великой Отечественной войны, о своем пути в небо Анатолий Костарев рассказал на уроке мужества, посвящённом 80-летию подвига Маресьева.





Анна Вайсергисер





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