Главная » Новости



8:32, 2 апреля 2022 года Большинство орловских предприятий прибыльно начали текущий год В январе 181 организация сработала «в плюс».





В январе 2022-го года 181 предприятие Орловской области показало общую прибыль в размере почти 3,5 млрд рублей, а 89 организаций имели убыток, оценённый почти в 423 млн рублей. Сальдо (прибыль минус убыток) предприятий региона в действующих ценах составило порядка 3,1 млрд рублей. В отчёте Орёлстата не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, властные учреждения.

Также подотчетные организации на 11% снизили долги перед кредиторами. Предприятия должны им 72,7 млрд рублей. Самому бизнесу задолжали 65,9 млрд рублей, – сообщает Орелстат.





Артём Ежаков





Новости СМИ2