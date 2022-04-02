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9:35, 2 апреля 2022 года

В Орловской области снизилось число нарокзависимых

Стало меньше и употребляющих наркотики подростков.


В прошлом году в Орловской области под диспансерным и профилактическим наблюдением находилось 1 159 наркопотребителей, что на 14 человек меньше, чем в позапрошлом. Диагноз «наркомания» поставлен 725 орловцам. Это на 7 жителей региона меньше, чем в 2020-м.
 
У профильных врачей наблюдаются 8 подростков. В прошлом году их было 15. Также снижается число наркопотребителей среди студентов высших учебных заведений (14 против 33), средних специальных учреждений (7 против 18) и школ (6 против 15), – сообщает региональный информационный портал.
 
Также зафиксировано снижение числа учащихся, попавших в группу риска». В сравнении с минувшим учебным годом их стало на 171 меньше. В «группу риска» вошли 504 школьника, 83 воспитанника СПО и 30 студентов вузов.



Артём Ежаков


 
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