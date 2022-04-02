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11:37, 2 апреля 2022 года

Орловских подростков приглашают на подработку

Ряд районов области уже предлагает вакансии для несовершеннолетних.


В ряде районов Орловской области стартовали мероприятия по временной занятости несовершеннолетних. Вакансии предлагают школы и центры занятости. Ребята будут приводить в порядок территории школ, наводить чистоту в учебных классах, заниматься мелким ремонтом школьной мебели и инвентаря. 

Заработок школьники будут получать за фактически отработанное время в расчете от МРОТ, который в 2022 году составляет  13 890 рублей. К основной зарплате прибавится материальная поддержка от центра занятости в размере полторы тысячи рублей в месяц. 
 
Для участия во временной занятости подросток, достигший 14 лет, вначале должен зарегистрироваться на единой цифровой платформе «Работа в России» как ищущий работу, затем прийти в центр занятости населения для личной подачи заявления. 
 
Для регистрации на портале «Работа в России» необходима подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Если работодателем является школа, трудоустраивающая своих учеников, заявление может быть подано коллективно.



Артём Ежаков


 
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