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9:39, 3 апреля 2022 года В Орле обеспечат безопасные майские праздники В дни торжеств будет усилена работа правоохранительных органов. На круглосуточный режим работы перейдут руководящие составы полиции, мэрии областной столицы и подведомственных учреждений.







В Орле с 1 по 10 мая будет введено круглосуточное дежурство руководящего и личного состава УМВД России, увеличена плотность патрульно-постовых нарядов полиции в местах массового пребывания и отдыха граждан, а также вблизи исторических памятников, мемориальных и культовых сооружений, стел, братских захоронений и т.д. Об этом сообщает сайт городской администрации. Также на круглосуточный режим перейдет мэрия областной столицы и подведомственные учреждения. В преддверии майских праздников отделами участковых уполномоченных полиции совместно с уголовным розыском, будут реализованы профилактические мероприятия по отработке жилого сектора. В высших и средних учебных заведениях, школах, колледжах уже сейчас проводятся профилактические беседы с учащимися и их родителями с целью предупреждения участия несовершеннолетних и молодежи в противоправных акциях.





Артём Ежаков





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