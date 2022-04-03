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9:39, 3 апреля 2022 года

В Орле обеспечат безопасные майские праздники

В дни торжеств будет усилена работа правоохранительных органов. На круглосуточный режим работы перейдут руководящие составы полиции, мэрии областной столицы и подведомственных учреждений.


В Орле с 1 по 10 мая будет введено круглосуточное дежурство руководящего и личного состава УМВД России, увеличена плотность патрульно-постовых нарядов полиции в местах массового пребывания и отдыха граждан, а также вблизи исторических памятников, мемориальных и культовых сооружений, стел, братских захоронений и т.д. Об этом сообщает сайт городской администрации. Также на круглосуточный режим перейдет мэрия областной столицы и подведомственные учреждения.
 
В преддверии майских праздников отделами участковых уполномоченных полиции совместно с уголовным розыском, будут реализованы профилактические мероприятия по отработке жилого сектора. В высших и средних учебных заведениях, школах, колледжах уже сейчас проводятся профилактические беседы с учащимися и их родителями с целью предупреждения участия несовершеннолетних и молодежи в противоправных акциях.



Артём Ежаков


 
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