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11:43, 3 апреля 2022 года В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ Об этом сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.







Глава департамента Орловской области Станислав Шувалов в ходе брифинга для СМИ заявил, что в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ. «За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 5 230 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости на 14% ниже показателей предыдущей недели. По городу Орлу снижение заболеваемости ОРВИ составляет 12,4%», – цитирует Станислава Шувалова региональный информационный портал. При этом в Орловской области заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога на 13,8%. Среди детей эпидпорог не превышен. По городу Орлу заболеваемость ОРВИ по всем возрастным группам также не превышает эпидемический порог.





Артём Ежаков





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