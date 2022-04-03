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11:43, 3 апреля 2022 года

В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщил глава регдепартамента здравоохранения Станислав Шувалов.


Глава департамента Орловской области Станислав Шувалов в ходе брифинга для СМИ заявил, что в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ. «За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 5 230 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости на 14% ниже показателей предыдущей недели. По городу Орлу снижение заболеваемости ОРВИ составляет 12,4%», – цитирует Станислава Шувалова региональный информационный портал.
 
При этом в Орловской области заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога на 13,8%. Среди детей эпидпорог не превышен. По городу Орлу заболеваемость ОРВИ по всем возрастным группам также не превышает эпидемический порог.



Артём Ежаков


 
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