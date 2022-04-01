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21:40, 1 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле в память о подвиге Алексея Маресьева появилась аллея молодых деревьев.

- Мирное небо и право на образование. Дети из республик Донбасса и Украины получат гранты на обучение.

- Возвращение к профилю. Хирургический корпус больницы имени Семашко принял первых пациентов.

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