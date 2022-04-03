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10:18, 3 апреля 2022 года Для отдыха доступны внутренние туристические направления Что может предложить Орловщина, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Едва в турагентствах после двух пандемийных лет началось ранее бронирование заграничных туров, как обстановка в мире снова «закрыла небо» по многим направлениям. Татьяна Захарченко, турагент: «Первые прекратили летать карибские направления, дальнемагистральные – Доминикана, Куба, Мексика, Венесуэла. Дальше постепенно Европа закрывала воздушное пространство. Вначале мы находили обходные пути перелетов, а сейчас в случае непредвиденной обстановки сесть нашему борту негде». У тех, кто уже купил заграничный тур, вариантов немного: поменять авиаперевозчика, перенести сроки поездки или оставить деньги на депозите. Но если во время пандемии цена тура оставалась той же, что и до переноса, то теперь его стоимость зависит от курса рубля. Татьяна Захарченко, турагент: «Финансовые взаимоотношения между иностранными поставщиками услуг и нашими туроператорами ограничены из-за санкций, курс валюты сильно поднялся, и туроператоры предлагают перенос денежных средств по текущему курсу». Отдыху за границей есть альтернатива - путешествие по России. И уже санатории и отели российского берега разбирают, как горячие пирожки. Агентство Евгения Гурова специализируется именно на внутреннем туризме. Обещают цены на автотуры выходного дня не поднимать. Но отдых на морском побережье уже подорожал на 30%. И многие спешат воспользоваться продлённой программой кэшбэк на туризм по России. Евгений Гуров, директор туристической компании: «Люди, забронировавшие тур внутри нашей страны до 30 апреля и съездившие до начала июля, получат возврат 20%. Програма действует на отдых на море, на экскурсионные туры, на круизы по Волге, по Оке». Улучшить качество услуг и удивлять чем-то новым сейчас самое время. Как и организация местных маршрутов. Например, в Новосиле открылся первый байдарочный порт. Сплав по реке - экстремальный отдых в пределах Орловской области. Игорь Савушкин руководитель туроператорской компании: «Мы все готовимся, и всё будет зависеть от того, насколько платёжеспособное будет население, насколько останется возможным простой отдых, и всё будет зависеть от того, насколько качественные будут услуги на местах». Что касается культурной составляющей, с прошлого года Орёл официально считается Литературной столицей России, а это отличный повод привлечь гостей. Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Делаем всё, чтобы туристы к нам приезжали, и задача -сделать пребывание туристов комфортными. Для этого создан и нацпроект в сфере туризма». Главные объекты для туризма в нашем регионе - усадьба Спасское-Лутовиново, национальный парк «Орловское полесье». Кроме этого, помимо Орла, шесть древнейших городов области вошли в экскурсионный тур «Бирюзовое кольцо России». Всего в регионе свыше 80 объектов гостевого размещения и более 100 турагентств.





Татьяна Тимохина





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